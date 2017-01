The Predator: Thomas Jane in trattative per unirsi al cast

Il cast del preannunciato The Predator si fa più ricco ogni giorno che passa. Dopo aver ingaggiato Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan Michael Key, Boyd Holbrook e Sterling K. Brown, adesso il regista Shane Black avrebbe messo gli occhi su Thomas Jane.

Secondo Hollywood Reporter, Jane starebbe per concludere i negoziati con i produttori per partecipare al film in un ruolo non ancora reso noto. Key, Rhodes e Holbrook interpretano ex-Marines, perciò è possibile che anche Thomas Jane possa interpretare un militare impegnato nella lotta al Predator. Quanto a Olivia Munn, nel film dovrebbe calarsi nei panni di una scienziata, una biologa che avrà il compito di studiare la mostruosa creatura aliena.

The Predator entrerà in produzione a Vancouver a febbraio. Secondo i media il film potrebbe rappresentare il rilancio di un lucroso franchise.

