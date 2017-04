The Predator, Sterling K. Brown: "Il rapporto tra i protagonisti sarà fantastico"

Sterling K. Brown ha parlato con Entertainment Weekly del nuovo film The Predator, diretto dal regista Shane Black, le cui riprese sono attualmente in corso a Vancouver.

L'attore ha spiegato: "Shane ha questo suo approccio alla storia ed è molto diverso rispetto a quello del film originale. Ha un incredibile senso dell'umorismo, elemento che amo. E c'è davvero un rapporto di cameratismo tra i protagonisti che penso attirerà le persone. E' tutto quello che posso dire".

Sterling ha aggiunto: "Sono un grande fan di Predator e, ovviamente, tutti amano Jesse Ventura, Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers e Bill Duke. I miei amici a Stanford scherzavano con me, essendo afroamericano, dicendo 'Quando inizierei a diventare vecchio ti offriranno tutti questi ruoli in stile Bill Duke'. E io rispondevo 'Non ho l'aspetto di Bill Duke!'. Quando ho ottenuto la parte in questo film e li ho informati hanno colto l'occasione per dire 'Amico, ti rendi conto che ora sei Bill Duke?'".

Fanno parte del cast del progetto anche Edward James Olmos Boyd Holbrook, Olivia Munn, Yvonne Strahovski, Trevante Rhodes, Keegan Michael Key, Thomas Jane, e Jacob Tremblay.

Il film, quasi sicuramente, sarà vietato ai minori e verrà distribuito nei cinema americani il 9 febbraio 2018.

Home News The Predator, Sterling K. Brown: "Il rapporto tra...