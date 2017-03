The Predator: Edward James Olmos nel cast del film

Edward James Olmos (Battlestar Galactica) reciterà nel film The Predator, diretto dal regista Shane Black. Il ruolo affidato all'attore è quello di un militare.

Fanno già parte del cast Boyd Holbrook, Olivia Munn, Yvonne Strahovski, Trevante Rhodes, Keegan Michael Key, Thomas Jane, Jacob Tremblay e Sterling K. Brown.

Per ora la produzione del film non ha rivelato dettagli ufficiali sulla trama, tuttavia gli eventi dovrebbero svolgersi in un quartiere periferico e gli eroi saranno alle prese con la minaccia rappresentata da Predator.

Il film, quasi sicuramente, sarà vietato ai minori e verrà distribuito nei cinema americani il 9 febbraio 2018.

