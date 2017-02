The Predator, Boyd Holbrook: "Schwarzenegger non reciterà nel film"

Nel nuovo film The Predator non dovrebbe tornare in scena Dutch, il mercenario interpretato da Arnold Schwarzenegger.

Boyd Holbrook, protagonista del lungometraggio, ha infatti dichiarato: "Attualmente sto lavorando a Predator, non è un sequel. Shane Black ha realizzato qualcosa di completamente originale, in qualche modo mantenendo l'ambientazione nell'universo di Predator, pur essendo completamente nuovo per quanto riguarda la storia che sarà ambientata nel presente e sarà radicata in qualcosa di reale. E' veramente un approccio fresco. Non penso che vedrete Arnold Schwarzenegger".

L'attore ha poi condiviso qualche aggettivo con cui definisce il film: "E' un horror, è fantascienza ed è un western".

Fanno parte del cast anche Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan Michael Key, Thomas Jane, Jacob Tremblay e Sterling K. Brown.

