The Predator: la foto dal set svela il look dei personaggi di Thomas Jane e Alfie Allen

A un mese dall'inizio delle riprese di The Predator, il regista Shane Black torna a prendere la parola su Twitter per condividere una nuova foto del cast.

Nell'immagine scattata sul set vediamo il team riunito nel vagone di una metropolitana. Insieme a Trevante Rhodes, Boyd Holbrook e Keegan Michael Key, possiamo finalmente dare un primo sguardo al look di Thomas Jane, Augusto Aguilera e Alfie Allen.

The Predator arriverà al cinema il 9 febbraio 2018.

Stone killers with serious acting chops -- but which of them will be chopped... by THE PREDATOR? (See what I did there?) pic.twitter.com/H5lOw2K5vy