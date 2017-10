The Post: la prima foto ufficiale del film di Steven Spielberg

La 20th Century Fox ha diffuso la prima immagine ufficiale del film The Post, con protagonisti i premi Oscar Tom Hanks e Meryl Streep. Il progetto diretto da Steven Spielberg racconta lo scandalo scoppiato nel 1971 quando il quotidiano Washington Post ha portato alla luce dei documenti, in cui viene effettuato uno studio approfondito sulle strategie e i rapporti del governo americano con il Vietnam, che misero in difficoltà il governo federale. Il lungometraggio darà spazio all'importanza del direttore del quotidiano, Ben Bradlee, e della responsabile della casa editrice Kay Graham.

Fanno parte del cast del lungometraggio, distribuito nei cinema americani il 22 dicembre, anche Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Matthew Rhys, Bradley Whitford, Carrie Coon, Jesse Plemons, David Cross, Alison Brie, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Michael Stuhlbarg e Zach Woods.

Ecco la foto:

