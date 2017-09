The Pope: Jonathan Pryce da Il Trono di Spade al film Netflix su Papa Francesco

Da quando Jorge Mario Bergoglio è diventato Papa Francesco, molti hanno predetto che l'attore scozzese Jonathan Pryce (Brazil, Il trono di spade) sarebbe stato l'interprete naturale del nuovo santo padre, vista la notevole somiglianza. Deadline ha riportato che Pryce porterà sullo schermo l'attuale Papa in The Pope, il nuovo lungometraggio prodotto da Netflix, mentre Anthony Hopkins (premio Oscar per Il silenzio degli innocenti) sarà il suo dimissionario predecessore Papa Benedetto XVI.

Il regista brasiliano Fernando Meirelles (La Città Di Dio - City Of God, Blindness - Cecità) dirigerà il film, basato sull'elezione di Joseph Ratzinger nel 2005 e il suo abbandono del papato otto anni dopo, che ha portato Bergoglio a confrontarsi con dubbi e difficoltà nel prendere il ruolo di pontefice. La sceneggiatura sarà scritta da Anthony McCarten (La Teoria del Tutto), autore anche dello spettacolo teatrale omonimo, e le riprese inizieranno a novembre in Argentina. Pryce, noto ai più giovani per aver interpretato l'Alto Passero nella sesta stagione de Il trono di spade, interpreterà anche il padre di Charles Dickens in L'uomo che inventà il Natale, il nuovo film con Christopher Plummer.

