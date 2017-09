Pretty Little Liars: ordinato pilot dello spinoff The Perfectionists

I romanzi scritti da Sara Shepard che compongono la serie The Perfectionists potrebbero diventare uno show televisivo, ideato come spinoff di Pretty Little Liars.

Freeform ha infatti annunciato di aver ordinato la produzione del pilot, come annunciato da Karey Burke, vice-presidente dell'emittente: "La serie è stata un fenomeno culturale e non c'è dubbio sul fatto che i fan volessero vedere qualcosa di nuovo ambientato in quel mondo".

Tra le protagoniste del potenziale show ci saranno le attrici Sasha Pieterse e Janel Parrish, nuovamente con il ruolo di Alison e Mona.

Gli eventi raccontati sul piccolo schermo saranno ambientati nella cittadina di Beacon Heights dove tutto sembra tutto perfetto, mentre in realtà si nascondono menzogne e segreti che emergono dopo un omicidio.

Marlene King si occuperà della sceneggiatura del pilot e della produzione della potenziale serie.

