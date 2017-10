The Perfection: Allison Williams sarà la star del thriller

Allison Williams sarà la protagonista del thriller a sfumature horror The Perfection, diretto da Richard Shepard.

Il film racconta la storia di due prodigi del violoncello che hanno un'oscura ossessione.

Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2018 a Shangai e Vancouver.

La storia è stata scritta da Shepard, Eric Charmelo e Nicole Snyder e tra i produttori ci saranno Bill Block della Miramax, Richard Shepard e Stacey Reiss.

La Williams ha già collaborato con il filmmaker in occasione di alcuni episodi della serie Girls e ha dichiarato: "Fin da quando ho girato Scappa - Get Out ero alla ricerca di un film che avesse lo stesso magico feeling, uno sceneggiatore-regista che amo, una tematica che mi sembra attuale e rilevante, un personaggio che mi affascina e uno script che sembra talmente ambizioso da essere difficile da realizzare. The Perfection ha tutto questo e non vedo l'ora di portarlo in vita in modo che tutti possano capire perché questo progetto mi ha suscitato voglia di lavorare e trepidazione".

