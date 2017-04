The Path ottiene da Hulu il rinnovo per una terza stagione

Hulu ha deciso di rinnovare la sua serie The Path per una terza stagione, composta da 13 episodi.

Il progetto con protagonisti Aaron Paul, Michelle Monaghan e Hugh Dancy racconta quello che accade ad alcuni membri di un movimento religioso che segue gli insegnamenti del Dottor Meyer.

Nelle puntate andate recentemente in onda negli Stati Uniti, Eddie è ritornato nel mondo esterno alla comunità ma deve fare i conti con visioni e molte difficoltà. Sarah e Cal si sono avvicinati, tuttavia dei segreti emersi dal passato potrebbero avere delle conseguenze drammatiche.

Lo show è stato creato da Jessica Goldberg, impegnata anche come showrunner in occasione della terza stagione, e prodotto da Jason Katims.

