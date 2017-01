The Passage: la trilogia sui vampiri diventa una serie tv prodotta da Ridley Scott

Dopo una lunga e complessa fase di adattamento, la vampire trilogy di Justin Cronin The Passage non approderà più al cinema bensì in televisione. Il produttore del progetto Ridley Scott avrebbe messo in cantiere una serie tv coprodotta da Fox e ci sarebbe già l'ordine per un pilot.

Elizabeth Heldens si occuperà di scrivere il pilot che sarà diretto da Matt Reeves, già coinvolto nell'adattamento cinematografico.

La storia prende il via quando un malato terminale guarisce improvvisamente dopo essere stato morso da un pipistrello in Sud America. A seguito dell'evento, il governo decide di avviare un programma di test su soggetti umani per vedere se il virus può curare le malattie. Il risultato sarà ben diverso dalle aspettative, visto che l'esperimento servirà solo a generare un gruppo di vampiri telepatici assetati di sangue. Al centro della serie tv vi sarà il personaggio di Amy, una ragazza che potrebbe essere in grado di salvare l'umanità.

Leggi anche: Da The Vampire Diaries a True Blood e The Strain: tutte le sfumature del vampiro seriale

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Passage: la trilogia sui vampiri diventa una...