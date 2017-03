The One Percent: la serie di Iñárritu lascia Starz, Greg Kinnear sarà il protagonista

The One Percent, serie tv MRC firmata dal premio Oscar Alejandro González Iñárritu, sta per traslocare. Il progetto, acquisito inizialmente da Starz nel 2014 con un ordine diretto per una prima stagione di 10 episodi, ha affrontato numerosi produttivi.

Al momento MRC rimane legato al progetto che vede protagonisti Greg Kinnear, aggiunto di recente, e Hilary Swank. Mentre la Swank è legata allo show dal 2014, Kinnear è stato ingaggiato di recente al posto di Ed Helms che potrebbe comunque comparire in veste di guest star.

Leggi anche: Revenant: Iñárritu e DiCaprio raccontano l'epopea di un irriducibile eroe immerso nella natura

The One Percent verrà girata secondo i canoni di Alejandro Gonzales Inarritu, dunque in ordine cronologico on location, che in questo caso è una fattoria nel Midwest. Al momento non si conosce la data di inizio riprese. Lo show racconterà la storia di una famiglia che lotta per difendere la propria fattoria dalla catastrofe finanziaria finché un bizzarro e inaspettato evento cambierà il loro destino per sempre. Greg Kinnear interpreterà il proprietario della fattoria, mentre Hilary Swank sarà sua moglie.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The One Percent: la serie di Iñárritu lascia...