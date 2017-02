The OA: Netflix annuncia la produzione della seconda stagione

Netflix ha annunciato di aver rinnovato per una seconda stagione la sua serie The OA, scritta e prodotta da Brit Marling e Zal Batmanglij.

La prima stagione, che ha debuttato online il 16 dicembre, raccontava la storia di Prairie Johnson (Marling), una giovane che ritorna nella città in cui è cresciuta dopo una lontananza di sette anni, durante la quale sostiene di essere stata vittima di alcuni strani esperimenti insieme ad altri prigionieri.

La ragazza racconta quanto le è accaduto a quattro teenager e a una professoressa del liceo.

Fanno parte del cast anche Emory Cohen, Scott Wilson, Phyllis Smith, Jason Isaacs, Alice Krige, Patrick Gibson e Brendan Meyer.

Ecco il teaser di The OA - Part II:

