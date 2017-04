The Mist: il trailer della serie ispirata a La nebbia di Stephen King!

Nel 2007 il racconto di Stephen King The Mist ha dato vita a un'inquietante pellicola diretta da Frank Darabont. Adesso The Mist (La nebbia) arriva anche sul piccolo schermo in una serie prodotta da SpikeTV in 10 episodi.

La serie, che ha l'approvazione di Stephen King, è firmata da Christian Torpe e contiene alcuni degli ingredienti chiave del racconto di King: l'ambientazione in una piccola città in cui arriva una misteriosa nebbia sconvolgendo la vita degli abitanti quando dalla nebbia iniziano a uscire misteriose creature. anno parte del cast Morgan Spector, Frances Conroy, Alyssa Sutherland, Gus Birney, Dan Butler, Luke Cosgrove, Danica Curcic, Okezie Morro, Darren Pettie, Russell Posner e Isiah Whitlock, Jr. Adesso approda in rete il primo sconvolgente trailer.

The Mist avrà la sua premiere su Spike il 22 giugno.

Leggi anche: Stephen King: i 10 migliori film tratti dai suoi romanzi

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV.

Home News The Mist: il trailer della serie ispirata a La...