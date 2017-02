The Mick, la prima stagione da stasera in esclusiva su FoxLife

Patrizio Marino

The Mick è la nuova comedy con al centro le vicende di una famiglia disfunzionale alla maniera di serie come Arrested Development o Shameless. Mackenzie "Mickey" Murphy (Kaitlin Olson, C'è sempre il sole a Philadelphia, New Girl) è un'insolente spiantata del Rhode Island che per tutta la vita è fuggita agli impegni e alle responsabilità. Nella scena iniziale la vediamo mangiare cibo usando direttamente i prodotti in vendita fra gli scaffali del supermercato, sotto lo sguardo attonito degli altri clienti.

Mickey è fatta così, totalmente anticonformista e imprevedibile, vive alla giornata ed è sempre alla ricerca del guadagno facile. L'occasione della vita le capiterà quando - dopo la fuga dal paese della sorella e del cognato accusati di frode - si ritroverà tra le mani i beni della coppia di fuggiaschi. Soldi, macchine, una villa enorme e la simpatica cameriera Alba (Carla Jimenez, L'uomo di casa) saranno a disposizione di Mickey, ma dovrà prendersi cura dei tre problematici nipoti. Sabrina (Sofia Black-D'Elia, Gossip Girl) ambiziosa diciottenne in contrasto con il mondo, Chip (Thomas Barbusca, The New Normal) un arrogante tredicenne vittima dei bulli a scuola e Ben (Jack Stanton) un piccolo, adorabile nerd di sette anni. Essere una madre non è mai stato nei piani di Mickey ma i ragazzi hanno bisogno di una mamma. Chi farà crescere chi?

La caotica quotidianità in cui si ritrova la protagonista, il senso di confusione e l'inconsueto rapporto con i nipoti produce situazioni esilaranti e al limite del verosimile.

The Mick che ha debuttato negli USA a inizio anno, sta andando così bene da essere stata confermata per una seconda stagione, nonostante le polemiche da parte di un'associazione di genitori (il Parent Television Council) scandalizzata dal linguaggio e dalle situazioni in cui i protagonisti minori vengono posti nella serie.

