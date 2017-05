The Meyerowitz Stories: le prime immagini ufficiali del film di Noah Baumbach

Il nuovo film diretto dal regista Noah Baumbach, The Meyerowitz Stories, verrà presentato in concorso al Festival di Cannes in programma dal 17 al 28 maggio.

In attesa di vedere il trailer, Netflix ha diffuso le prime immagini ufficiali del progetto che racconterà la storia dei membri di una famiglia che, dopo aver perso i rapporti, si ritrovano a New York in occasione di un evento organizzato per celebrare il lavoro in campo artistico del loro padre.

Fanno parte del cast Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Emma Thompson, Elizabeth Marvel e Grace Van Patten.

Ecco le immagini:

Home News The Meyerowitz Stories: le prime immagini...