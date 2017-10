The Man in the High Castle: il primo sneak peek della terza stagione

Amazon, durante il New York Comic-Con, ha condiviso una prima sequenza tratta in anteprima dalla terza stagione della serie The Man in the High Castle.

Nel video si assiste a quello che accade quando John Smith arriva in un laboratorio, dove fa un'importante scoperta.

Nel cast ritroveremo Rufus Sewell, Luke Kleintank, Alexa Davalos, Rupert Evans, Joel de la Fuente e Bella Heathcote.

Leggi anche: Da Lost a The Affair: come le serie hanno rivoluzionato il modo di raccontare storie in TV

The Man in the High Castle, ispirata al romanzo di Philip K. Dick, è ambientata in un mondo in cui gli Alleati hanno perso la Seconda Guerra Mondiale e gli stati al potere sono la Germania e il Giappone. Il Reich e l'Impero Giapponese sono impegnate in una guerra fredda e uno degli elementi che costituiscono il cuore del romanzo La svastica nel sole è l'Operazione Dandelion, un piano di attacco nucleare "preventivo" che i nazisti stanno mettendo a punto per colpire le isole giapponesi.

Se vuoi seguire questa e altre serie, oltre a film ed altre novità in streaming iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Home News The Man in the High Castle: il primo sneak peek...