The Man in the High Castle: Amazon ordina la terza stagione

Amazon ha annunciato il rinnovo della serie distopica The Man in the High Castle per la terza stagione. Tra le novità in arrivo c'è l'ingaggio di Eric Overmyer come showrunner e produttore esecutivo per questa nuova stagione.

Nel cast ritroveremo Rufus Sewell, Luke Kleintank, Alexa Davalos, Rupert Evans, Joel de la Fuente e Bella Heathcote.

"L'esplorazione dei personaggi in un momento oscuro per l'umanità ha fornito storie incredibili per le prime due stagioni. Eric e il suo team hanno fatto un lavoro incredibile raccontando le vite interiori di chi lotta per trovare il bene in un mondo oscuro. Non potremmo essere più felici di dare una terza stagione ai nostri spettatori" ha dichiarato il capo di Amazon Joe Lewis.

The Man in the High Castle, ispirata al romanzo di Philip K. Dick, è ambientata in un mondo in cui gli Alleati hanno perso la Seconda Guerra Mondiale e gli stati al potere sono la Germania e il Giappone. Il Reich e l'Impero Giapponese sono impegnate in una guerra fredda e uno degli elementi che costituiscono il cuore del romanzo La svastica nel sole è l'Operazione Dandelion, un piano di attacco nucleare "preventivo" che i nazisti stanno mettendo a punto per colpire le isole giapponesi.

