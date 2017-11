The Magic Order: Netflix annuncia la pubblicazione del fumetto di Mark Millar

Nella primavera del 2018 Netflix pubblicherà il fumetto, in sei numeri, intitolato The Magic Order e scritto da Mark Millar. Le illustrazioni del primo volume saranno curate da Olivier Coipel (Thor) e sarà disponibile in formato cartaceo e digitale.

Netflix ha acquistato la Millarworld, gestita da Mark e Lucy Millar, nel mese di agosto e vuole sviluppare film, serie tv e progetti per ragazzi sfruttando i personaggi e i titoli ideati dal famoso autore di Kick-Ass, Kingsman: Secret Service, Wanted - Scegli il tuo destino e Jupiter's Legacy.

La storia del nuovo fumetto racconta quello che accade a cinque famiglie che giurano di proteggere il nostro mondo dalla minaccia di un nemico che li sta sterminando. I protagonisti di notte sono stregoni, maghi e persone dotate di poteri utilizzati per sconfiggere le forze del male.

