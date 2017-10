The Looming Tower con Jeff Daniels, Alec Baldwin e Peter Sarsgaard su Amazon Prime nel 2018

Amazon ha annunciato oggi che renderà disponibile la nuova serie largamente anticipata, The Looming Tower, come esclusiva per i membri Prime Video al di fuori degli Stati Uniti all'inizio del 2018. Faranno parte del cast il vincitore di un Emmy-Award Jeff Daniels e il vincitore di un Golden Globe, di un Emmy, di uno Screen Actors Guild Award Alec Baldwin. L'attesissima serie in 10 episodi è basata sull'omonima opera rivelazione vincitrice di un Premio Pulitzer di Lawrence Wright. Prodotta da Legendary TV, The Looming Tower sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 200 paesi.

The Looming Tower racconta la storia della crescente minaccia di Osama Bin Laden e Al-Qaeda e fornisce una visione controversa su come la rivalità tra la CIA e l'FBI possa aver inavvertitamente messo in scena la tragedia dell'11 settembre e la guerra in Iraq.

"The Looming Tower ha tutti gli elementi del grande intrattenimento: un'affascinante fonte di informazioni come il libro di Lawrence Wright, scrittori e registi di fama mondiale dietro la telecamera e un cast di talento tra cui Jeff Daniels e Alec Baldwin" dice Brad Beale, Vice President of Worldwide Television Acquisition per Amazon. "I nostri clienti Prime Video di tutto il mondo adoreranno questa serie appassionante e che fa riflettere".

Adattata da Dan Futterman, nominato a un premio Oscar e diretta dal regista premio Oscar e vincitore di un Emmy Alex Gibney, la serie vede nel proprio cast Jeff Daniels, Tahar Rahim, Peter Sarsgaard, Bill Camp, Michael Stuhlbarg e Alec Baldwin.

"L'opportunità di raccontare questa storia è stato un grande privilegio. Abbiamo riposto molta fiducia nei nostri filmmaker - Danny Futterman, Alex Gibney, Larry Wright e Craig Zisk - e gli episodi sono eccezionali. La qualità della produzione ha attratto un cast stellare che ha regalato performance sorprendenti" afferma Lauren Whitney, President of Scripted Television per Legendary. "Siamo molto fieri di questo show e non vediamo l'ora che il mondo possa apprezzarlo".

Futterman, Gibney e Wright sono i produttori esecutivi della serie e che ha recentemente terminato la produzione a New York. The Looming Tower verrà lanciata in più di 200 paesi su Prime Video nel 2018.

