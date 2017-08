The Lodgers: il trailer del thriller gotico ambientato negli anni Venti

Il thriller gotico The Lodgers verrà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival ed Epic Pictures ha diffuso il teaser e il poster del progetto diretto da Brian O'Malley.

La sceneggiatura è stata firmata da David Turpin, e i protagonisti sono Charlotte Vega, Bill Milner, David Bradley ed Eugene Simon.

La storia ha come protagonisti due gemelli rimasti orfani, Edward e Rachel, che vivono in un edificio nella campagna irlandese negli anni '20. I due non sono però soli: la casa è abitata da entità sovrannaturali che li controllano con tre regole. Il destino allontana Edward e Rachel e i due devono scoprire la verità sulle creature che tormentano la loro famiglia.

