The Little Mermaid: il trailer con Poppy Drayton nel ruolo della Sirenetta

Kingsway Productions e Conglomerate Media hanno diffuso il primo trailer del film The Little Mermaid, ispirato al racconto di Hans Christian Andersen e in arrivo sugli schermi americani in estate.

I protagonisti di questa versione sono Shirley MacLaine, Poppy Drayton, William Moseley, Loreto Peralta e Gina Gershon.

La storia del lungometraggio, non legato in nessun modo al classico animato della Disney, si svolgerà nel 1837 quando una ragazzina (Peralta) e suo fratello (Moseley) fanno un viaggio con destinazione una piccola città del Mississippi per rintracciare una donna che pensano essere la vera Sirenetta.

La regia è di Blake Harris e di Chris Bouchard.

