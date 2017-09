The Librarians: Noah Wyle nel teaser della stagione 4, svelata la premiere

TNT ha diffuso un nuovo promo della quarta stagone di The Librarians, svelando inoltre la data di premiere della serie che tornerà sulla rete americana con due episodi il 20 dicembre.

Rebecca Romijn, Christian Kane, Lindy Booth e John Harlan Kim reciteranno nella serie in cui vestono i panni di protettori dei tesori di un mondo mistico, mentre John Larroquette sarà il loro riluttante custode. Noah Wyle comparirà in sette dei dodici episodi della nuova stagione nel ruolo di Flynn Carsen, personaggio interpretato nella trilogia di film.

Nella quarta stagione di The Librarians i nostri eroi si imbarcheranno in un nuovo avventuroso viaggio rischiando ancora una volta la vita per salvare il mondo. Si confronteranno con il fratello di Babbo Natale, Santo Patrono dei Ladri, cercheranno di salvare una città infestata dai fantasmi della Guerra Civile, combatteranno un casinò che ruba la fortuna delle persone e uniranno le forze con una Bibliotecaria che viaggia nel tempo e arriva dal passato.

The Librarians è prodotto da Electric Entertainment, con i produttori esecutivi Dean Devlin, Marc Roskin e Noah Wyle.

