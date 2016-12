The Leftovers: primo sguardo alla stagione 3, i Garvey arrivano in Australia

The Leftovers sta per arrivare al termine della sua corsa. La terza e ultima stagione prenderà il via ad aprile su HBO. La precedente stagione aveva visto la famiglia Garvey spostarsi in Texas, ma adesso è in arrivo un nuovo trasloco. Gran parte della terza stagione sarà ambientata in Australia, dove Kevin Garvey (Justin Theroux) si reca per far visita al padre (Scott Glenn).

Per adesso i dettagli del plot sono scarsissimi. Tempo fa HBO ha diffuso un promo che mostrava Justin Theroux con indosso un'uniforme da agente della polizia e a cavallo. Mentre oggi approda in rete la prima immagine ufficiale della terza stagione (che trovate di seguito), ecco cosa ha dichiarato Damon Lindelof riguardo al finale dello show e al trasferimento gli antipodi.

"A livello geografico l'Australia è la fine del mondo e il nostro show è sulla fine del mondo a livello emotivo. In più il cinema australiano è primitivo, antico e spirituale. Tutto questo è perfetto per The Leftovers, sia che si tratti di Mad Max che dei film di Peter Weir".

Lindelof mette le mani avanti specificando che quello in Australia non sarà un viaggio familiare felice. Non tutti seguiranno Kevin, anche se non sappiamo chi mancherà all'appello: "Nel finale dello show ci sono alcune idee folli, ma ci premeva molto costruire qualcosa di conclusivo. Volevo sfruttare il fatto che, quando il pubblico guarderà il primo episodio della terza stagione, saprà già che è l'inizio della fine. Non voglio che si percepisca come un epilogo, ma come un climax".

