The Last of Us Part II: il trailer ricreato da alcuni fan italiani

Il trailer di The Last Of Us Part II, diffuso qualche settimana fa in occasione della PlayStation Experience 2016, ha ispirato la creazione di una trasposizione fan made del filmato che anticipa un nuovo capitolo della storia di Joel ed Ellie.

Il video è stato realizzato dal regista Manuel Camia, in collaborazione con l'attrice Miriam Podgornik e alla direttrice della fotografia Martina Daeder.

Leggi anche: Perché The Last of Us è più di un videogioco, ma una storia che ci ha contagiato il cuore

Senza un budget a disposizione, il team si è impegnato per rispettare il più possibile lo stile e l'atmosfera del videogioco, firmando un breve video che potesse interessare i fan, nell'attesa di nuove anticipazioni sul gioco e, forse, del film sviluppato da Sam Raimi la cui genesi sembra particolarmente travagliata.

Ecco il trailer realizzato dai fan in cui si vede Ellie interpretare un brano musicale, accompagnandosi con la chitarra:

"I motivi che ci hanno spinto a realizzare questa trasposizione del trailer di presentazione del nuovo capitolo di The Last of Us sono molteplici, in primis un grande rispetto verso il titolo che riteniamo uno dei migliori videogiochi mai realizzati e per lo sforzo creativo di Naughty Dog da sempre sinonimo di qualità." - hanno detto i realizzatori - " In secondo luogo la sfida, mai banale, di provare a traslare il medium videoludico in quello cinematografico, rimanendo i più fedeli possibili alle atmosfere, il mood e la sensibilità dei creatori.Ognuno di noi nei rispettivi ruoli, ha cercato di toccare con mano quello che ci veniva proposto sottoforma di pixel e applicarlo a modo nostro nella realtà per riprodurlo in video."

"Le riprese sono state concentrate in un giorno e mezzo, il budget praticamente inesistente è stato trovato autofinanziandoci e come spesso accade in progetti di questo tipo abbiamo dovuto correre e fare di necessità virtù, trovando il tempo per le riprese e la pre-produzione durante le festività natalizie."

