The Last Laugh: Chevy Chase, Richard Dreyfuss e Andie MacDowell nel cast del film Netflix

Supercast per la commedia Netflix The Last Laugh. Chevy Chase, Richard Dreyfuss, Andie MacDowell, Lewis Black, Kate Micucci e Chris Parnell reciteranno nel film, una produzione originale Netflix, scritto e diretto da Greg Pritikin. Le riprese prendono il via oggi a New Orleans.

Dopo 50 anni, il manager vedovo Al Hart si riunisce al vecchio cliente Buddy Green che ha abbandonato una promettente carriera come stand-up comedian per occuparsi della famiglia. Dopo che Al ha convinto Buddy a esibirsi in un bucket list tour attraverso gli USA, l'attore assaggerà un po' della vita che avrebbe potuto avere.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Last Laugh: Chevy Chase, Richard Dreyfuss e...