The L Word: in arrivo una serie sequel?

La serie The L Word, dopo la conclusione della messa in onda al termine della sesta stagione, potrebbe tornare sul piccolo schermo.

Showtime sta infatti lavorando a uno show sequel ed è alla ricerca di un nuovo autore che avrà il ruolo di showrunner e sarà in grado di offrire un nuovo approccio all'idea alla base del progetto, ovvero quella di raccontare la vita della comunità lesbica.

La creatrice della serie originale, Ilene Chaiken, sarà la produttrice esecutiva del potenziale progetto insieme alle attrici Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey. Le tre attrici potrebbero inoltre apparire nel reboot riprendendo i rispettivi ruoli di Bette, Shane e Alice con lo scopo di creare un legame con la storia dei nuovi protagonisti.

