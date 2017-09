The Killing of a Sacred Deer: Colin Farrell è in difficoltà nel nuovo trailer

A24 ha diffuso un nuovo trailer del film The Killing of a Sacred Deer, diretto dal regista Yorgos Lanthimos dopo il successo di The Lobster.

Il progetto, che è stato presentato in concorso al Festival di Cannes e arriverà nei cinema americani il 20 ottobre, ha come protagonista l'attore Colin Farrell nel ruolo di un affascinante chirurgo chiamato Steven la cui vita inizia ad andare a pezzi dopo aver deciso di occuparsi di un teenager.

Ecco il trailer in cui si assiste ai problemi del medico e della sua famiglia:

Nicole Kidman avrà la parte della moglie del medico, mentre Alicia Silverstone sarà la madre del ragazzo.

Fanno parte del cast anche Raffey Cassidy, Bill Camp, Barry Keoghan e Sunny Suljic.

La sceneggiatura è stata firmata da Lanthimos in collaborazione con Efthymis Filippou.

Home News The Killing of a Sacred Deer: Colin Farrell è in...