The Joker: la WB interessata a Leonardo DiCaprio per il ruolo?

Qualche giorno fa, quando è stato annunciato un nuovo film dedicato al Joker, prodotto da Martin Scorsese e diretto da Todd Phillips, la reazione dei fan non si è fatta attendere. Tanto entusiasmo per un nuovo progetto dedicato al Joker per il quale sarà scelto un nuovo protagonista, visto che si tratta un un film che si distacca dalla continuità dell'universo cinematico DC, ma anche tante perplessità, soprattutto per il nome del regista, associato a Una notte da leoni e ritenuto poco adatto ad un film (e un mito) di questa portata.

Leggi anche: Come il Batman di Christopher Nolan ha cambiato per sempre i cinecomic

A proposito del protagonista, nelle ultime ore si sta facendo strada una notizia che se sarà confermata potrebbe rivelarsi una bomba. A quanto pare la Warner Bros sarebbe interessata a Leonardo DiCaprio nel ruolo del Joker, o meglio, starebbe cercando di catturare l'interesse dell'attore, facendo leva anche sul coinvolgimento di Scorsese.

Per il momento si tratta di una notizia non confermata, quindi va presa con le dovute cautele. Considerato che si tratta di una origin story - quindi incentrata su un Joker più giovane rispetto alle versioni cinematografiche che abbiamo visto fino ad ora - probabilmente DiCaprio non ha l'età adatta, visto che ha 43 anni.

Leggi anche:

Restiamo in attesa di notizie ufficiali, ma siamo certi che il toto-Joker ci riserverà altre notizie sulle quali "fantasticare" prima di approdare alla scelta definitiva.

Home News The Joker: la WB interessata a Leonardo DiCaprio...