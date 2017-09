The Joker: il film non sarà legato agli altri film della DC

La Warner Bros sta sviluppando nuovi film ispirati ai personaggi dei fumetti della DC, tra cui quello già annunciato dedicato al Joker che sarà curato da Todd Phillips.

Diane Nelson, presidente di DC Entertainment, ha ora spiegato come si inseriranno questi lungometraggi nell'universo creato per il grande schermo: "La nostra intenzione, certamente, sarà quella, andando avanti, di utilizzare la continuità per essere sicuri che nulla si allontani radicalmente da quanto mostrato in un modo privo di senso, ma non stiamo insistendo nel creare una trama generale o nel dare vita a dei legami in quell'universo".

Wonder Woman, ad esempio, ha solo accennato a un universo più grande e lo stesso accadrà con Aquaman, come anticipato da Geoff Johns: "Alcuni dei film uniscono insieme i personaggi, come Justice League . Ma come accadrà con Aquaman, non ci sarà l'obiettivo di inserire degli elementi che collegano ogni personaggio in tutti i film".

Lo studio, inoltre, prevede di realizzare ulteriori progetti come quello dedicato al villain portato, recentemente, nei cinema da Jared Leto, che faranno parte di una classificazione a parte rispetto agli altri cinecomic, la cui definizione verrà annunciata presto.

