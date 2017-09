The Jackal, Il Trono di Spade e la "malattia" dello spoiler: il nuovo video

I The JackaL hanno diffuso un esilarante video dedicato all'istinto di condividere importanti anticipazioni sulla trama dopo la visione delle serie tv.

Nella nuova puntata dedicata alle sessioni condotte dal Dottor Fabio si assiste infatti a quello che accade quando un suo paziente gli confessa di aver voluto rivelare quanto accaduto nlla serie Il trono di spade, tra cui anche il ritorno in vita di Jon Snow dopo che la sua morte sembrava decisamente definitiva.

Ecco il simpatico video in cui si rivela la diagnosi:

L'adattamento per il piccolo schermo dei romanzi scritti da George R.R. Martin ritornerà sugli schermi della HBO nel 2018, con l'ultima attesa stagione in cui si scoprirà come si evolverà la lotta per il potere e per la sopravvivenza, con gli Estranei ormai vicini e pronti a colpire.

