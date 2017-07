The Irishman: nel film di Scorsese anche Joe Pesci

Nel film The Irishman diretto da Martin Scorsese reciterà anche Joe Pesci, con il ruolo del mafioso Russell Bufalino. L'attore ha accettato ufficialmente la parte dopo aver riflettuto a lungo sulla possibilità di entrare a far parte del cast. Secondo quanto riporta il sito Deadline, Harvey Keitel, Bobby Cannavale e Al Pacino stanno invece concludendo le trattative con la produzione.

Il progetto, che verrà distribuito da Netflix, sarà la nona collaborazione tra il regista e Robert De Niro che avrà la parte di Frank "l'irlandese" Sheeran, un killer della mafia che sembra fosse stato coinvolto nella morte di Jimmy Hoffa.

La sceneggiatura, tratta dal libro di Charles Brandt I Heard You Paint Houses, è stata firmata da Steven Zaillian e De Niro apparirà inoltre in alcune sequenze in versione trentenne grazie agli effetti della Industrial Light & Magic.

Le riprese inizieranno ad agosto e il lungometraggio arriverà nei cinema nel 2019.

