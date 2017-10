The Irishman: Anna Paquin nel cast del film di Martin Scorsese

Anna Paquin è entrata a far parte del cast di The Irishman, il nuovo film diretto da Martin Scorsese che verrà prodotto da Netflix.

Il progetto vedrà la star di True Blood nel ruolo della figlia di Frank "l'irlandese" Sheeran, parte affidata a Robert De Niro, un killer su commissione sospettato di essere stato coinvolto nella scomparsa di Jimmy Hoffa, avvenuta nel 1975.

Il personaggio di Peggy viene descritto come determinato e contrario allo stile di vita scelto da Frank nel corso degli anni. La giovane donna cerca di distanziarsi dal padre, odiando tutto quello che lo riguarda, e alle volte ha paura di lui e di quello che potrebbe fare se gli confidasse che qualcuno ha compiuto un torto nei suoi confronti. Peggy, invece, prova attrazione nei confronti di Hoffa, visto come una persona esterna alla mafia e in grado di avere un impatto sociale positivo. Tra padre e figlia, al contrario, l'atmosfera è sempre molto tesa e nemmeno durante il funerale della madre la giovane dimostra di provare affetto per Frank.

Facevano già parte del cast Al Pacino, Jack Huston, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano e Bobby Cannavale.

La sceneggiatura, tratta dal libro di Charles Brandt I Heard You Paint Houses, è stata firmata da Steven Zaillian. De Niro apparirà inoltre in alcune sequenze in versione trentenne grazie agli effetti della Industrial Light & Magic.

