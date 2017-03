The Inhumans: nelle foto dal set un primo sguardo a Crystal

La serie Marvel The Inhumans è attualmente in fase di riprese alle Hawaii. Reel News Hawaii ha sguinzagliato le sue spie nei dintorni del set riuscendo a rubare alcune foto che mostrano il look dei personaggi. Abbiamo visto Anson Mount nei panni di Black Bolt e ora possiamo dare uno sguardo a Crystal.

"Inhumans" filming in downtown Honolulu today. Roel Reine, Lockjaw & mystery man in black on set. Seems to take place on Oahu. Thx B 4 pics. pic.twitter.com/RZyf0bMGVw — Reel News Hawaii (@reelnewshawaii) 6 marzo 2017

Production of ABC and Marvel's filming at the Hawai'i State Capitol building today in Honolulu, Hawaii. #inhumans #lockjaw #theinhumans pic.twitter.com/p4d2MxkA9o — hawaii isla 808 (@hawaii_isla808) March 13, 2017

Dal set appare un primo video che mostra Crystal (Isabelle Cornish) nel suo costume giallo e nero. La statua gigante vicino a lei è il modello CGI di Lockjaw, un inumano dall'aspetto simile ad un enorme bulldog.

Production of ABC and Marvel's filming at the Hawai'i State Capitol building today in Honolulu, Hawaii. #inhumans #theinhumans #crystal pic.twitter.com/kdekBETsjZ — hawaii isla 808 (@hawaii_isla808) March 13, 2017

Nel cast di The Inhumans troviamo Ken Leung che avrà la parte di Karnak, l'inumano in grado di scoprire i difetti in ogni cosa, dalle persone agli edifici, senza dimenticare progetti e oggetti. Il personaggio lavora come stratega per Black Bolt. Serinda Swan sarà Medusa, Anson Mount si calerà nei panni di Black Bolt e Iwan Rheon in quelli di Maximus.

