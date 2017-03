The Inhumans: le nuove foto dal set mostrano Black Bolt vs. la polizia

Alle Hawaii proseguono senza sosta le riprese della nuova serie Marvel The Inhumans. Nelle nuove immagini e nei video rubati dal set vediamo Black Bolt nei guai in fuga dalla polizia.

Nel cast di The Inhumans troviamo Ken Leung che avrà la parte di Karnak, l'inumano in grado di scoprire i difetti in ogni cosa, dalle persone agli edifici, senza dimenticare progetti e oggetti. Il personaggio lavora come stratega per Black Bolt. Serinda Swan sarà Medusa, Anson Mount si calerà nei panni di Black Bolt e Iwan Rheon in quelli di Maximus.

