The Inhumans: la serie Marvel verrà girata alle Hawaii

A breve dovrebbero prendere il via le riprese della serie Marvel The Inhumans, la cui release è prevista per l'autunno. Le notizie sulla produzione Marvel/ABC al momento sono scarse, ma adesso apprendiamo la location dello show: le Hawaii.

Oltre a Los Angeles e Chicago, scopriamo dunque che buona parte di The Inhumans verrà girato alle Hawaii grazie alle informazioni diffuse via Twitter da un account hawaiano in cui si parla di scouting location e si anticipa la presenza di una troupe fino a giugno.

The rumors are true!!! Marvel Inhumans production crews are on island and setting up shop to film several episodes through June!! pic.twitter.com/WIi9dhCE8b — Reel News Hawaii (@reelnewshawaii) 24 gennaio 2017

Dopo aver girato alle Hawaii Lost e Hawaii Five-0, ABC tornerà nel paradiso americano per filmare parte della serie Marvel. Nei fumetti degli Inhumans compare, infatti, l'isola/città di Attilan che potrebbe essere ambientata proprio alle Hawaii.

Per adesso sappiamo che lo showrunner di Iron Fist Scott Buck si occuperà di The Inhumans per conto di Marvel e ABC. I primi due episodi della serie, diretti da Roel Reiné, arriveranno al cinema a settembre in versione IMAX. Per il momento non abbiamo notizie sul cast né sappiamo se lo show sarà collegato alle altre serie Marvel preesistenti.

