The Inhumans: la prima foto dei protagonisti della serie

La Marvel Entertainment ha diffuso la prima immagine ufficiale di The Inhumans, la nuova serie che debutterà a settembre.

Il magazine Entertainment Weekly ha inoltre condiviso qualche dettaglio sul progetto grazie alle dichiarazioni di Scott Buck.

Il protagonista sarà Anson Mount con il ruolo Black Bolt e il produttore ha spiegato: "E' un personaggio davvero difficile da interpretare, per qualsiasi attore. Ma Anson ci sta riuscendo in modo fantastico. E' un po' difficile scrivere le sue scene perché Black Bolt non parla ma è il nostro eroe e il centro dello show, quindi questo rappresenta una sfida nel modo di raccontare la sua storia. Fortunatamente abbiamo ideato qualcosa di davvero buono. Anson è incredibile. Penso che tutti saranno felici ed entusiasti del suo Black Bolt. Non utilizzeremo la voce fuori campo. Se leggete i fumetti scoprirete che Black Bolt trova un modo per comunicare con le persone, ma è inoltre un personaggio davvero enigmatico, e tiene molto dentro di sé. E uno dei motivi per cui è così affascinante è che molte volte non sappiamo a cosa stia pensando".

Buck ha inoltre parlato del cane gigante chiamato Lockjaw: "Sarà probabilmente il personaggio preferito dal pubblico. Noi ci divertiamo a lavorare con lui. E' divertente da scrivere, è divertente da girare. Non posso rivelare altri dettagli ma sarà una delle rivelazioni della serie".

Il debutto è previsto per venerdì 1 settembre nelle sale IMAX con i primi due episodi degli otto previsti.

La trama rivela: "Dopo che la Famiglia Reale degli Inumani viene mandata in frantumi da un colpo militare, i protagonisti riescono a fuggire nelle isole Hawaii dove le loro sorprendenti interazioni con il mondo lussureggiante e l'umanità intorno a loro potrebbero essere utili non solo a salvare se stessi, ma persino la stessa Terra".

Nel cast di The Inhumans troviamo Ken Leung che avrà la parte di Karnak, l'inumano in grado di scoprire i difetti in ogni cosa, dalle persone agli edifici, senza dimenticare progetti e oggetti. Il personaggio lavora come stratega per Black Bolt. Serinda Swan sarà Medusa, Anson Mount si calerà nei panni di Black Bolt e Iwan Rheon in quelli di Maximus.

Completano il cast Mike Moh (Triton), Eme Ikwuakor (Gorgon), Sonya Balmores (Auran), Isabelle Cornish (Crystal) ed Ellen Woglom.

