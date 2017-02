The Inhumans: Iwan Rheon nel cast della serie Marvel

Dopo aver recitato nella serie Il trono di spade, Iwan Rheon ritornerà in tv da protagonista grazie a The Inhumans, il nuovo progetto del network ABC.

Gli otto episodi previsti racconteranno la storia di Black Bolt e della sua famiglia.

Rheon avrà la parte di Maximus: un Inumano che è fieremente devoto alla popolazione di Attilan e, in particolare, al fratello, ovvero al sovrano, nonostante abbia un desiderio intenso di indossare la corona.

Lo showrunner della serie sarà Scott Buck, impegnato anche come autore e produttore. Roel Reiné sarà invece il regista delle prime due puntate che verranno proiettate per due settimane in circa 1.000 cinema IMAX prima della messa in onda in tv a settembre.

