The Inhumans: IMAX annuncia la release della serie Marvel

IMAX ha annunciato la release dell'attesa serie Marvel The Inhumans. I primi due episodi dello show verranno mostrati in IMAX venerdì 1 settembre. L'intera stagione, composta da otto episodi, andrà in onda sulla ABC in autunno.

The Inhumans è incentrato su una razza di superuomini dotati di poteri unici introdotti nei fumetti Marvel Comics da Stan Lee e Jack Kirby nel 1965. Nel corso degli anni sono diventati sempre più centrali nelle storie del Marvel Universe fino ad avere la loro serie tv.

Nel cast di The Inhumans troviamo Ken Leung che avrà la parte di Karnak, l'inumano in grado di scoprire i difetti in ogni cosa, dalle persone agli edifici, senza dimenticare progetti e oggetti. Il personaggio lavora come stratega per Black Bolt. Serinda Swan sarà Medusa, Anson Mount si calerà nei panni di Black Bolt e Iwan Rheon in quelli di Maximus.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Inhumans: IMAX annuncia la release della...