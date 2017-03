The Immortal Life of Henrietta Lacks: Oprah Winfrey nel trailer del film HBO

La HBO ha lanciato il trailer del film tv The Immortal Life of Henrietta Lacks, che andrà in onda sugli schermi americani sabato 22 aprile.

Protagonista della pellicola è la popolare Oprah Winfrey che interpreta la figlia di Henrietta Lacks, Deborah (Winfrey), la quale cerca di far emergere la verità su quanto accaduto alla madre grazie alla collaborazione della giornalista Rebecca Skloot (Rose Byrne) scoprendo come, nel 1951, l'utilizzo non autorizzato delle cellule tumorali di Henrietta abbia portato a incredibili scoperte mediche che hanno cambiato la vita di innumerevoli persone.

