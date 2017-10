The House That Jack Built: Matt Dillon nella prima foto ufficiale

Lars von Trier è tornato alla regia per realizzare il film intitolato The House That Jack Built, in arrivo sugli schermi nel 2018.

Nell'attesa è stata condivisa online la prima immagine ufficiale del protagonista Matt Dillon nel ruolo del serial killer di cui si raccontano cinque omicidi, da lui considerati come un'opera d'arte. La polizia è alla ricerca dell'assassino e, nonostante tutto, Jack continua ad assumersi dei rischi ancora più grandi.

Le vittime sono state interpretate da Uma Thurman, Sionhan Fallon Hogan, Sofie Gråbøl e Riley Keough.

Il lungometraggio potrebbe essere l'ultimo girato dal regista e anche il più brutale: "C'erano così tante persone a cui abbiamo inviato lo script e che hanno detto avrebbero lavorato in qualsiasi dei miei film, tranne questo. Poi ci sono stati Matt e Uma che hanno detto sì e ho chiesto 'Siete sicuri?'. Mi hanno risposto di sì. Penso che bisognerebbe verificare la loro capacità di comprendere durante la lettura".

Ecco la foto:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The House That Jack Built: Matt Dillon nella...