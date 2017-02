The House That Jack Built: la prima foto del film di Lars von Trier

Lars von Trier ritornerà alla regia con il thriller The House That Jack Built, di cui è stata diffusa la prima immagine ufficiale.

Il protagonista sarà Matt Dillon nel ruolo di un serial killer, di cui si racconteranno dodici anni di vita e il suo approccio agli omicidi. Fa parte del cast anche l'attore Bruno Ganz.

Le riprese si svolgeranno a Trollhättan, in Svezia, e a Copenhagen, in vista di una distribuzione nelle sale previsto per il 2018.

Il primo scatto ufficiale è in bianco e nero e ricrea un'immagine dell'horror Vampyr - Il vampiro, del 1932. Von Trier ha spiegato: "In occasione delle riprese di The House That Jack Built ho voluto realizzare una foto evocativa con un riferimento cinematografico".

