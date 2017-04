The Hitman's Bodyguard: Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson nel trailer red band

Svelato lo spettacolare teaser trailer red band dell'action The Hitman's Bodyguard, diretto da Patrick Hughes, già regista de I mercenari 3 - The Expendables. Il gustoso teaser mette in scena una serie di coloriti duelli verbali tra le star Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson sulle note del brano di Whitney Houston I Will Always Love You. Nel cast del film anche Gary Oldman, Salma Hayek ed Elodie Yung.

The Hitman's Bodyguard segue la storia di un agente (Ryan Reynolds) che ha un nuovo cliente, uno dei più noti killer al mondo (Samuel L. Jackson). I due sono stati sul versante opposto di un conflitto per anni e si odiano. Adesso devono lavorare fianco a fianco e hanno solo 24 ore di tempo per arrivare a L'Aia. Tra gli ostacoli da affrontare anche uno spietato dittatore dell'Europa dell'Est (Gary Oldman) in cerca di vittime.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Hitman's Bodyguard: Ryan Reynolds e Samuel L....