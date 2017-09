The Hate U Give: Anthony Mackie e Kian Lawley nel cast del film

Anthony Mackie, star di Black Panther, e Kian Lawley, recentemente nel cast di Prima di domani, sono entrati a far parte del film The Hate U Give, tratto dal romanzo scritto da Angela Thomas.

Le riprese sono iniziate oggi ad Atlanta e il lungometraggio verrà distribuito nelle sale dalla 20th Century Fox.

La storia è raccontata dalla prospettiva di Starr Carter (Amandla Stenberg), una giovane divisa tra il quartiere povero e abitato da afroamericani in cui vive e la scuola esclusiva che frequenta. Il difficile equilibrio tra le due realtà va a pezzi quando Starr assiste a una sparatoria mortale in cui perde la vita Khalil a causa di un poliziotto. Quello che dirà la ragazza potrebbe cambiare per sempre la comunità in cui vive.

Anthony avrà la parte di uno spacciatore del quartiere mentre Kian sarà il fidanzato di Starr, Chris.

Il progetto sarà diretto da George Tillman Jr., mentre la sceneggiatura è firmata da Tina Mabry e Aubrey Wells.

