The Handmaid's Tale: la serie di Hulu tornerà con una seconda stagione

La serie The Handmaid's Tale, che ha debuttato su Hulu il 26 aprile, ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione. Gli episodi arriveranno sugli schermi americani nel 2018 e continueranno la storia tratta dal romanzo scritto da Margaret Atwood.

Lo show è ambientato nella distopica Gilead, società totalitaria sorta in quelli che un tempo erano gli Stati Uniti. Dopo una serie di catastrofi naturali, Gilead è guidata da un governo fondamentalista in cui la religione domina e le donne vengono considerate proprietà dello stato.

Tra le poche donne fertili, Offred (Elisabeth Moss) viene assunta come ancella a casa del Comandante Waterford (Joseph Fiennes), venendo costretta a subire abusi sessuali nel tentativo di rimanere incinta e contribuire al ripopolamento della società. Offred dovrà affrontare molte difficoltà e cercare in ogni modo di ritrovare sua figlia, unico motivo per cui lotta per sopravvivere.

