The Handmaid's Tale: la nostra videorecensione della prima stagione!

Vi proponiamo oggi la videorecensione sulla prima sorprendente stagione di The Handmaid's Tale, serie tv statunitense tratta dal romanzo di Margaret Atwood, Il Racconto dell'Ancella. Nel futuro distopico della storia gli Stati Uniti d'America sono ora noti come La società di Gilead e governati da un regime misogino e le poche donne fertili rimaste in circolazione vengono schiavizzate per portare avanti la specie umana. La protagonista è proprio una di queste donne, l'ancella Offred, che oltre a lottare con tutta se stessa per sopravvivere è anche alla disperata ricerca di sua figlia!

Nel cast della serie creata da Bruce Miller per Hulu troviamo Elizabeth Moss nel ruolo di Offred, Joseph Fiennes nel ruolo di Fred Waterford e Alexis Bledel nei panni di Ofglen. Lasciamo adesso la parola ad Alessia Starace, ecco la videorecensione!

