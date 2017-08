The Handmaid's Tale, Atlanta e Big Little Lies trionfano ai TCA Awards

Il 5 agosto sono stati consegnati i TCA Awards 2017,ovvero i riconoscimenti conferiti dalla Television Critics Association. The Handmaid's Tale, l'acclamatissimo show di Hulu basato sul romanzo di Margaret Atwood, si è portato a casa due premi di peso, Show dell'Anno e Migliore serie drammatica.

Per le migliori performance, Carrie Coon porta a casa il premio per le serie drammatiche (per The Leftovers e per Fargo), mentre Donald Glover vince l'award per le comedy con Atlanta. This Is Us trionfa, invece, come Miglior nuovo programma. Durante la serata è stato premiato con il Premio alla Carriera il documentarista Ken Burns e l'Heritage Award, il premio tributo attribuito dalla TCA, è andato alla sit-com Seinfeld.

La presidente della Television Critics Association, Amber Downling, ha dichiarato:

"Questa è stata una delle più variegate stagioni televisive di recente memoria, tantissimi show che hanno saputo dare qualcosa di diverso. Abbiamo visto performance incredibili e storyline audaci che ci hanno sfidato, emozionato e inquietato, rinforzando il paesaggio televisivo con nuove modalità che raramente abbiamo visto prima di oggi."

Ecco la lista completa dei vincitori:

Migliore Performance in una serie drammatica:

Carrie Coon (The Leftovers & Fargo, HBO & FX)

Migliore performance in una comedy:

Donald Glover (Atlanta, FX)

Miglior Contributo per News e Informazione:

O.J.: Made in America (ESPN)

Miglior Contributo per Reality Programming:

Leah Remini: Scientology and the Aftermath (A&E)

Miglior serie per ragazzi:

Speechless (ABC)

Miglior nuovo programma:

This Is Us (NBC)

Miglior film TV, miniserie o special:

Big Little Lies (HBO)

Miglior serie drammatica:

The Handmaid's Tale (Hulu)

Miglior serie comedy:

Atlanta (FX)

Show dell'anno:

The Handmaid's Tale (Hulu)

Premio alla carriera:

Ken Burns

Heritage Award:

Seinfeld (NBC)

