The Greatest Showman: Hugh Jackman ha salvato Zac Efron da un set in fiamme!

Cristiano Ogrisi

Anche quando è fuori dai set cinematografici della Marvel, Hugh Jackman è un vero e proprio supereroe. In una recente intervista con MTV News, Zac Efron ha affermato che l'attore australiano l'ha fisicamente salvato dal set di The Greatest Showman on Earth, dove un incendio stava andando fuori controllo.

"Si era fatto tardi, e alcuni fuochi d'artificio si sono surriscaldati. Siamo corsi fuori dall'edificio, è venuta anche un'ottima ripresa. Non ce n'eravamo accorti durante l'azione stessa, ma è stato molto intenso. Abbiamo visto il girato ed effettivamente mi ha salvato da un palazzo in fiamme. Infatti più tardi è esploso. Era un set, sì, ma dopo qualche ora è crollato tutto. Essere salvato da un incendio da Hugh Jackman è il sogno di ogni ragazza."

The Greatest Showman, in uscita a Natale 2017, parlerà di P.T. Barnum (Jackman), fondatore del Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus. Sarà diretto da Michael Gracey e nel cast vedrà anche Rebecca Ferguson, Michelle Williams, Yahya Abdul-Mateen II, Natasha Liu Bordizzo, Zendaya Coleman e Paul Sparks.

