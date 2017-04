The Good Place, da oggi su Infinity in esclusiva la serie tv con Kristen Bell e Ted Danson

Patrizio Marino

Arriva il 26 aprile in esclusiva e in anteprima italiana su Infinity The Good Place, la comedy originale con due interpreti d'eccezione: Kristen Bell, attrice e doppiatrice statunitense resa celebre dal serial drama Veronica Mars, in cui vestiva proprio i panni della protagonista; Ted Danson, attore, autore e produttore statunitense, vincitore di due Emmy e tre Golden Globe, conosciuto in special modo per il personaggio di Sam Malone nella serie televisiva Cheers (Cin Cin).

Ideata da Michael Schur (Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine), The Good Place racconta dei dilemmi interiori della defunta Eleanor, in vita perfida rappresentante di medicine per anziani, e dopo la morta smistata in paradiso per buone azioni che lei stessa sa bene di non aver commesso e di non aver rappresentato in vita esempio di moralità e altruismo. Alcolizzata, promiscua e senza scrupoli, Eleonor si guadagnava da vivere vendendo false medicine agli anziani e una volta arrivata in Paradiso farà di tutto per nascondere al responsabile dell'aldilà l'errore legato alla sua presenza tra i buoni.

