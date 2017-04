The Goldbergs, le quattro stagioni della sit com sugli anni 80 disponibili su Infinity

Patrizio Marino

Quando il mondo era ancora novità e mistero, senza cellulari, internet, Facebook o Twitter a renderlo così piccolo e raggiungibile, l'occhio amico di una telecamera a nastro manovrata da un brillante e giovane Adam immortalava le avventure quotidiane dei The Goldbergs, serie tv in quattro stagioni tutte disponibili su Infinity (la quarta ed ultima è in anteprima esclusiva).

La sitcom, ambientata negli anni '80 in un piccolo borgo della Pennsylvania, è creata proprio dal celebre Adam Goldberg (attore, regista e sceneggiatore) che ha raccontato la storia della sua famiglia - tra scherzi adolescenziali e ilarità - attraverso immagini di repertorio realizzate quando era ancora molto piccolo e nella sua casa d'origine muovevano i passi personaggi strampalati che componevano la sua famiglia: Murrey, il padre, che dopo l'ultimo infarto si era proposto di fare attività fisica, mangiare meglio e gridare di meno; Beverly, dispotica 'oppri-mamma', casalinga 'rompi-meringa' che tovava il tempo per restare in forma, crescere i figli e farli diventare matti; la primogenita diciassettenne Erica, che adora chiacchierare ma con gli amici; ed ancora Barry, dalle reazioni spropositate nel pieno dei problemi adolescenziali; infine, il nonno 'don Giovanni', sempre dietro alle gonnelle e non di rado dispensatore di saggi consigli.

Il cofanetto completo della serie The Goldberg, dalla prima alla quarta stagione, è disponibile sulla piattaforma streaming on demand Infinity.

Home News The Goldbergs, le quattro stagioni della sit com...